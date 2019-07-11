دليل قبول مفبرك يثير البلبلة وسط الطلاب والتعليم العالي تنفي صلتها به

كشفت وزارة التعليم العالي عن انتشار دليل مفبرك ضجت به وسائط التواصل الاجتماعي، بما أسمته دليل نسب القبول للجامعات السودانية 2019-2020 ،وأكدت الوزارة بأنه لا علاقة لوزارة التعليم العالي به، وأشار الدليل المزيف إلى أن النسبة الأدنى للقبول بكلية ﺍﻵﺩﺍﺏ بجامعة الخرطوم كانت 83.6%، بينما هي في الأصل كانت 85%.

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ونوهت الوزارة عبر تعميم صحفي اليوم (الخميس)بحسب الصيحة الآن – بجميع الطلاب وأسرهم بأن كافة المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته ستكون متاحة عبر موقع الإدارة العامة للقبول على الإنترنت www.admission.gov.sd، والذي سيفتتح بمشيئة الله مساء اليوم (الخميس) ويحتوي على دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام 2019م، ودليل المنافسة للقبول للجامعات الحكومية للعام السابق 2018م، وجميعها إلكترونية ولا تصدر الوزارة أي دليل ورقي.

جدير بالذكر أن الوزارة تنشر دليل المنافسة للقبول للجامعات الحكومية للعام السابق للاستهداء بها للتقديم للعام الحالي، حيث يمكن أن تزيد أو تنقص النسبة قليلاً، فهي ليست النسب التي سيُقبل بها الطلاب للكليات والبرامج الجامعية للعام الحالي، وإنما هي حصيلة لمنافسة بين الطلاب للعام السابق والغرض الأساسي من هذه النسب هو الاستعانة بها كنسب إرشادية لتعين الطلاب في تضييق احتمالات المنافسة في القبول لهذا العام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)