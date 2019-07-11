سبعة نجوم كبار على وشك الخروج من جنة برشلونة!

التاريخ: 11-يوليو-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة قامت صحيفة السبورت الكتالونية بالحديث عن إن هناك سبعة نجوم قد ترحل عن برشلونة في الفترة المقبلة . وبحسب موقع هاي كورة الأسماء المرشحة حاليا هي : رافينيا ألكانتارا Advertisements مالكوم توديبو فيليب كوتينهو نيلسون سيميدو عثمان ديمبيلي إيفان راكيتيتش الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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