القبس: صندوق "الاحتياطي العام الكويتى" ينزف

كشفت صحيفة "القبس" أن الحكومة الكويتية سحبت في 3 أشهر من صندوق "الاحتياطي العام" 6 مليارات دينار كويتي (نحو 19.7 مليار دولار) لسد العجز في الموازنة.

وقالت مصادر ذات صلة للجريدة الكويتية، إن وزارة المالية الكويتية سحبت الـ6 مليارات في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2019 – 2020، ليصل بذلك إجمالي السحوبات خلال الأشهر السبعة الأخيرة إلى 12.4 مليار دينار (نحو 40.7 مليار دولار).

وأضافت أن المبالغ المسحوبة استخدمت لتمويل الموازنة، إضافة إلى تسديد الفوائد المفروضة على السندات الدولية والمحلية، فضلا عما حول إلى وزارة الدفاع الكويتية.

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ووفقا لبيانات "القبس" فإن موجودات صندوق الاحتياطي العام بذلك قد تكون انخفضت إلى 18 مليار دينار.

ونقلت الجريدة عن خبير اقتصادي قوله إن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يعرض صندوق الاحتياطي العام إلى النفاد خلال الفترة المقبلة، في ظل الخلل المزمن في الموازنة العامة من زيادة المصروفات عن الإيرادات.