الوساطة الإفريقية تنتهي الوثيقة النهائية للحرية والتغير والمجلس العسكري

انتهت الوساطة الإفريقية من مراجعة وثيقة الاتفاق النهائية وتسليمها لقوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، لإبداء الملاحظات النهائية قبل التوقيع عليها.

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