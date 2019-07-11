تفجير انتحاري يستهدف جنازة في مدينة بنغازي الليبية

قتل نحو 3 أشخاص في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف إحدي الجنائز في مقبرة الهواري بمدينة بنغازي الليبية. وأشارت مصادر ليبية، إلى سقوط 3 قتلى وعدد كبير من الجرحى، هي الحصيلة المبدئية للتفجير الذي حدث في مقبرة الهواري، أثناء تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري.

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