حلف بريطاني أمريكي لحراسة ناقلات النفط بالخليج العربي

قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إن واشنطن وحلفاؤها يخططون لتأمين حراسة للناقلات في الخليج، بعد التعديات الإيرانية الأخيرة على ناقلات النفط، بحسب وكالة "رويترز".
وصرحت لندن صباح اليوم بأن ثلاثة قوارب إيرانية حاولت منع مرور سفينة نقل بريطانية في مضيق هرمز، مضيفة أن القوارب الإيرانية انسحبت بعد تحذيرات تلقتها من سفينة حربية بريطانية.
وأعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، أن لندن ستأخذ في الاعتبار أي طلب أمريكي لتقديم الدعم في الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث باسم ماي أن لندن تشعر بالقلق إزاء محاولة إيران توقيف ناقلة نفط بريطانية، وأن بلاده تواصل حث السلطات الإيرانية على خفض التصعيد.
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