البرلمان الفرنسى يقر ضريبة على شركات التكنولوجيا فى تحد لأمريكا

تم اعتماد ضريبة فرنسية على شركات التكنولوجيا العملاقة من قبل البرلمان الفرنسى اليوم الخميس، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على النسخة النهائية من مشروع القانون في تحد لتحقيق الولايات المتحدة.

وأظهر التصويت في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة الخميس، أن القضية حظيت بتأييد الحزبين في فرنسا.

ووفقاً لوكالة رويترز، من المقرر أن تبدأ الضريبة بأثر رجعي من بداية عام 2019.