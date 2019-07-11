تم اعتماد ضريبة فرنسية على شركات التكنولوجيا العملاقة من قبل البرلمان الفرنسى اليوم الخميس، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على النسخة النهائية من مشروع القانون في تحد لتحقيق الولايات المتحدة.
وأظهر التصويت في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة الخميس، أن القضية حظيت بتأييد الحزبين في فرنسا.
ووفقاً لوكالة رويترز، من المقرر أن تبدأ الضريبة بأثر رجعي من بداية عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الفرنسى يقر ضريبة على شركات التكنولوجيا فى تحد لأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.