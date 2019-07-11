كوشنر يجدد تأكيده: أمن إسرائيل أولوية في صفقة القرن

جدد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده على إن أمن الاحتلال الإسرائيلى يشكل أولوية في خطة السلام المعروفة بـ "صفقة القرن".

والتقى كوشنر، مهندس الصفة المزعومة، زعماء دينيين ونشطاء مرتبطين بمنظمة المسيحيين المتحدين من أجل إسرائيل" وهي أكبر منظمة تؤيد إسرائيل في أمريكا.

وزعمت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، أن الفلسطينيين يعيدون التفكير بكل ما يتعلق بـ "صفقة القرن"، حيث يبحثون عن مسارات جديدة لعدم إضاعة فرصة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة العبرية عن لسان مسئول رفيع في رام الله أنه تم مؤخرا تبادل رسائل بين السلطة الفلسطينية وواشنطن، من أجل تصويب الأمور وإنهاء مقاطعة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره ومستشاره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى المنطقة جايسون غرينبلات.

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وكانت تقارير إعلامية سابقة، ذكرت أن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ"صفقة القرن" ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وسوف تساهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من "أغنى دول المنطقة"، بحسب التقرير.

وحتى الآن يرفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وأعلنوا عدم مشاركتهم في القمة، رافضين الخطة باعتبارها منحازة لإسرائيل.