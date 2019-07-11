الجيش الأمريكي: تهديد حرية الملاحة الدولية يتطلب إجراء عاجلا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية: إن تهديد حرية النقل والملاحة الدولية في مضيق هرمز والممرات المائية الدولية الأخرى بالمناطق القريبة من سواحل إيران، يتطلب إجراءًا دوليًا عاجلًا.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان: إن "التهديدات التي تواجه حرية النقل الدولي تتطلب حلًا دوليًا، كون الاقتصاد العالمي يعتمد على التدفق الحر للتجارة، وجميع الدول ملزمة بحماية والحفاظ على هذا الأساس لتحقيق الرخاء العالمي".

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وفي وقت سابق، أعلن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية أن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية أمس الأربعاء في مضيق هرمز.

وأوضح المسئول الأمريكي أن الزوارق الإيرانية طلبت من ناقلة النفط التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد أن تلقت تحذيرا من سفينة حربية بريطانية، بحسب ما أفادت "رويترز".