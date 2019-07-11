الصين: يمكن حل النزاع التجارى مع أمريكا عبر الاحترام المتبادل

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة يمكن أن تتوصلا إلى طريقة لحل نزاعهما التجاري إذا تم أخذ مخاوف كل منهما في الاعتبار.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة قاو فنج أيضاً خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن الصين تأمل في أن تزيل الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على شركة هواوى،في أقرب وقت ممكن وأن تفسح الطريق لعلاقات ثنائية صحية.

ووقع البلدان في خضم نزاع تجاري استمر عامًا وشهدهما فرض رسوم جمركية على سلع كل منهما، تعهدت الصين بعدم الاستسلام للقضايا المبدئية ولا تحت الضغط الأمريكي.

وقال قاو: "إن الفرق التجارية من الجانبين، وفقًا للإجماع الذي توصل إليه زعماء من كلا البلدين في أوساكا، ستستأنف المفاوضات الاقتصادية والتجارية على أساس المساواة والاحترام المتبادل".