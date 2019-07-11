موكب بمدني يدعو إلي مليونية 13 يوليو

نظم العشرات من موظفي ومنسوبي ‎جامعة الجزيرة وقفة احتجاجية بمجمع الرازي اليوم الخميس الموافق ١١ يوليو ٢٠١٩ تطالب بالقصاص للشهداء وتسليم السلطة المدنية . كما خرج طلاب وطالبات المدارس الثانوية بمدينة ودمدني في ولاية الجزيرة اليوم الخميس الموافق ١١ يوليو ٢٠١٩ في موكب دعائي نظمته لجان مقاومة مدني يدعو إلي مليونية ١٣ يوليو.

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