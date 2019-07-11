أول أعصار فى الأطلسى يضرب ولاية أمريكية فى موسم الأعاصير

قال خبراء الأرصاد بالولايات المتحدة، إنّ العاصفة التي تضرب خليج المكسيك وتستهدف ولاية نيو أورليانز من المتوقع أن تصل الى اليابسة كأول اعصار في المحيط الاطلسي في موسم 2019 في وقت متأخر يوم الجمعة أو في وقت مبكر من يوم السبت.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن العاصفة قد تقوى إلى عاصفة مدارية في وقت متأخر يوم الخميس لها رياح قوية تبلغ 35 ميلا في الساعة (55 كيلومترا في الساعة) اعتبارا من صباح يوم الخميس.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار تتراوح بين 10 و 20 بوصة (25 و 50 سم) على ساحل الخليج يومي الجمعة والسبت من غرب تكساس عبر نيو أورليانز وساحل لويزيانا.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال ديفيد روث، خبير الأرصاد الجوية في المركز الوطني للتنبؤ بالطقس التابع للهيئة الوطنية للطقس: "المنطقة بأكملها ستغرق فى المياه، والأسوأ منها يوم السبت".

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وأوضح المركز الوطني للأعاصير، أن العاصفة ظلت كاضطرابات استوائية في وقت مبكر يوم الخميس على بعد 115 ميلا (185 كيلومترا) جنوب شرقي مصب نهر المسيسيبي.

وستحمل العاصفة إسم "باري" إذا توغلت في عاصفة مدارية بلغت رياحها 39 ميلاً في الساعة أو أكثر على مقياس إعصار سافير - سيمبسون.

وسيصبح إعصار باري إذا وصلت سرعة الرياح إلى 74 ميلاً في الساعة (119 كم) كما هو متوقع عند سقوطها بالقرب من مصب نهر المسيسيبي وغرب نيو أورليانز.