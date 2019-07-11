الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق "مفاوضات الطيران" مع تركيا

كشفت وثيقة يجري الإعداد لها، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق مفاوضات مع تركيا بشأن اتفاق يتعلق بالطيران، ضمن خيارات أخرى يجري النظر فيها رداً على أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل دولة قبرص العضو بالاتحاد.

ويضمن الاتفاق عند استكماله فتح مسارات جديدة وتخفيض تكاليف الطيران بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن الاتفاق قد يوفر ما يصل إلى 48 ألف وظيفة.

وتشمل التدابير الأخرى المحتمل أن يناقشها سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم خفض مساعدات التكتل لتركيا وفرض قيود على الائتمان المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي، وكانت قبرص طالبت الإثنين الماضي، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، بفرض إجراءات عقابية على تركيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للضغط على أنقرة لوقف أنشطة التنقيب عن الغاز تحت قاع البحر قبالة سواحل قبرص، بينما تؤكد تركيا تمسكها بالحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، وتؤكد أن أنشطتها قانونية وفقاً للقانون الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.