غالبية البحرينيين يرفضون التطبيع مع العدو الإسرائيلي

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الخليج 365:
كشفت استطلاع أجرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أن غالبية السكان البحرينيين يرفضون موقف وزارة الخارجية البحريني خالد أحمد حول الوجود الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وفلسطين.
وقالت جمعيّة الوفاق عبر حسابها على تويتر إنّ 94% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته أكّدوا أنّ دفاع وزير خارجيّة البحرين عن الكيان الصهيونيّ وحديثه عن السلام لا يمثّل البحرينيين ولا علاقة لهم به.
ويؤكد الاستطلاع حقيقة الموقف البحريني الرافض لتوجهات وزير خارجية البحرين تجاه العدو الإسرائيلي كرأس حربة لدفاع عن سياسة التطبيع والترويج لها وتبرير دوافعها والتي كان آخرها تصريحاته في قمة البحرين للشق الاقتصادي فيما يعرف بصفقة القرن.
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