التضخم في السودان يعود للارتفاع بعد استقرار 6 أشهر

الخليج 365:

عاد التضخم في السودان إلى الارتفاع مجدداً في يونيو (حزيران) الماضي، وسجل نسبة 47.78%، مقارنةً بـ44.95% لشهر مايو (أيار) الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن الزيادة في معدّل التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السلع الغذائية، ومساهمتها في المعدل بنسبة 65.28%، كذلك ارتفاع رسوم التعليم للعام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور كرم الله علي عبد الرحمن مدير الجهاز المركزي للإحصاء في نشرة، أمس، إن معدّل التضخم ظل مستقراً إلى حدٍّ ما خلال العام الجاري 2019 في حدود أقل بكثير من العام السابق، معرباً عن أمله الوصول خلال الفترة القادمة إلى رقم أحادي.

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وأشار إلى أن التضخم في السودان كان يُتوقع له ألاّ يتجاوز 43% لشهر يونيو الماضي، إلاّ أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع التي تدخل في التضخم، بجانب الزيادات في رسوم التعليم ومستلزمات المدارس، هي التي منعت تحقيق هذا الانخفاض.

وبيّن أن معدل التضخم في مناطق الريف سجل ارتفاعاً مقارنةً بمناطق الحضر، حيث سجّل في الأولى نسبة 47.84% مقارنةً بـ47.39% في الأخيرة. كما أكد ضرورة وضع الضوابط التي تسهم في خفض التضخم، وعلى رأسها ضبط الأسواق والسلع الغذائية المحلية والمستوردة، وضبط رسوم التعليم، وجذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، والمقدّرة بتسعة مليارات دولار.

وشهدت معدلات التضخم في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتي مايو الماضيين استقراراً مستمراً، عند مستوى 44%، بعد أن بلغت أكثر من 70% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.