سيسي: التراجُع عن النظام الفيدرالي كفر وردة ولن نقبله

التاريخ: 11-يوليو-2019
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قال رئيس تحالف نهضة السودان، رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د. التيجاني سيسي، إنّ الوضع الحالي في السودان يُعاني من السيولة والاستقطاب وترقُّبٍ يشوبه الحذر.
وحَذّرَ سيسي بحسب صحيفة (الصيحة)، من التّراجُع عن النظام الفيدرالي، وقال إنّ التراجُع عنه يُعتبر كفراً وردة ولن نقبله، ورحب سيسي باتّفاق المجلس العسكري الانتقالي و”قِوى إعلان الحُرية والتّغيير”، لكنه عاد وقال إنّه يعتبر اتفاقاً ثنائياً ولا يمثل القِوى السياسية كَافّة، وطالب بتقديم كل من أجرم إلى مُحاكمةٍ عادلةٍ، ودعا للتوافُق والتراضي السِّياسي بين القِوى السياسية كَافّة، ونوّه إلى أنّ عدم وجود تراضٍ سيجر البلاد إلى استقطاباتٍ واستقطاباتٍ مُضادةٍ، وطَالَبَ بتوضيح خُطة الفترة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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