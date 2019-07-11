المجلس القومي للسكان: ارتفاع وفيات الأمهات و”الرضع”

كشف المجلس القومي للسكان عن أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في وفيات الأمهات والأطفال الرضع، فضلاً عن أن هناك هجرات متسارعة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، مما يتطلب بناء استراتيجيات تعالج موضوعات الهجرة الداخلية.

ودعا خبراء في مجال السكان إلى إجراء التعداد السكاني السادس والذي كان من المقرر إجراؤه خلال العام 2018.

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وقالت الأمينة العامة للمجلس القومي للسكان بالإنابة وصال حسين عبدالله، خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان، إن هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في وفيات الأمهات والأطفال الرضع وهجرات متسارعة للمناطق الحضرية.

وشددت وصال بحسب الشروق – على ضرورة بناء استراتيجية سكانية تهتم بالجهرة الداخلية وقضايا التنمية، وأشارت إلى أن قضايا السلام تمثل أولوية خلال الفترة القادمة والتي ستمكن المجلس من إدارة ملف السكان بالطريقة الأمثل.

وأكدت الأمينة العامة للمجلس القومي للسكان التزام السودان بالمواثيق الدولية والوطنية من أجل استدامة التنمية السكانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)