الصحة تستعد لتوزيع 86 سيارة إسعاف على الولايات

كشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف د.سليمان عبدالجبار، أن الوزارة ستقوم بتوزيع 86 سيارة إسعاف خلال أيام على جميع الولايات حسب الحاجة لكل ولاية، مؤكداً ضرورة زيادة حوافز الاستبقاء للكوادر الطبية بما فيهم أطباء المدن الكبرى.

واستقبل عبدالجبار بالخرطوم، يوم الخميس، والي الولاية الشمالية المكلف اللواء محمد محمد الحسن الساعوري، ومدير عام وزارة الصحة د. محمد حسين.

وأكد عبدالجبار على صيانة وتأهيل المستشفيات بالولاية الشمالية، بجانب مراكز غسيل الكلى، فضلاً عن توفير جميع النواقص من الأجهزة والمعدات الطبية.

وشدد بحسب الشروق – على ضرورة الالتزام بالخارطة الصحية وتقديم خدمات صحية حقيقية لمواطني الولاية، وطالب بتعيين القابلات والمساعدين والمعاونين الطبيين بالولاية الشمالية.

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وفي السياق، أقر والي الولاية الشمالية المكلف بعدم توفر الأطباء العموميين بولايته فضلاً عن عدم توفر الكميات المطلوبة من الدواء، وطلب توفير أجهزة الإنعاش وتهيئة بيئة المستشفيات.

وكشف الساعوري عن دفع حكومة ولايته مبلغ مليوني جنيه لصيانة مستشفى كريمة، مشدداً على ضرورة تطوير العمل الصحي.

من جانبه، طالب مدير عام وزارة الصحة بالولاية د. محمد حسين بتوفير اختصاصي تخدير واختصاصي باطنية وأطفال ونوابهم بمستشفى دنقلا، بجانب صيانة (الميزات) بصورة كاملة وتوفير جميع اللوازم.

وكشف حسين عن وجود اختصاصي زائر لكل محلية بمجمل أربع زيارات في الشهر مقابل عشرة آلاف جنيه شهرياً لكل اختصاصي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)