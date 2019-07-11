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النيابة تواصل سماع الشهود في قضية انقلاب الإنقاذ

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التاريخ: 11-يوليو-2019

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النيابة تواصل سماع الشهود في قضية انقلاب الإنقاذ

كشف الناطق باسم هيئة الاتهام ضد مدبري انقلاب الإنقاذ المعز حضرة عن مواصلة النيابة في سماع الشهود، مشيراً إلى الاتفاق على جدولة مع النيابة بسماع شاهدين أو ثلاثة خلال الأسبوع، لافتاً إلى سماعهم أكثر من (10) شهود سياسيين ومهنيين وتقديم عدد من المستندات والوثائق.

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وقال حضرة بحسب صحيفة السوداني، أن هناك شهوداً متحفظاً على أسمائهم وعدم الإفصاح عنها في هذه المرحلة، مؤكداً عدم ممانعة الشاهد الطيب زين العابدين الذي يستشفى بلندن من المثول أمام النيابة عقب عودته والإدلاء بإفاداته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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