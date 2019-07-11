البنى التحتية: ترتيبات لإنشاء (3) جسور جديدة بالخرطوم

التاريخ: 11-يوليو-2019
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أعلنت وزارة البنى التحتية والمواصلات بالخرطوم، أن خطتها للفترة المقبلة تركز على تنفيذ (3) مشاريع كبيرة تتضمن الشروع في تنفيذ (كوبري الهجرة، وكوبري كافوري، وكوبري توتي – بحري)، وأكدت أن العمل يمضي بصورة طيبة في كوبري الدباسين جنوب الخرطوم.
وقال والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، خلال زيارة تفقدية لسير الأداء بكوبري الدباسين جنوب الخرطوم بحسب صحيفة السوداني أمس، إن العمل يسير بشكل طيب ولن يتوقف طوال العام حتى في وقت الفيضان، وأكد أن مشروعات التنمية لن تتوقف، وأضاف: “سنتفرغ لمراجعة محطات تنقية المياه النيلية وأداء تلك المحطات في أم دوم والحريزاب سوبا”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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