النيابة تدون بلاغات في مواجهة علي عثمان ونافع ومأمون حميدة ووداد

علمت مصادر أن نيابة مخالفات الأراضي دونت بلاغات في مواجهة (13) من رموز النظام المخلوع المعتقلين بسجن كوبر، ووفقاً للمصادر، فإن مخاطبات تمت بين النائب العام والمجلس العسكري بشأن إخضاع (8) رموز النظام السابق للتحقيق بواسطة نيابة مخالفات الأراضي.

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وأشارت المصادر إلى موافقة المجلس العسكري على الأمر، ووفقاً للمعلومات، فإن أبرز الذين دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (6، 7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بنيابة مخالفات الأراضي هم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعبد الله حسن أحمد البشير، ومأمون حميدة وزوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر، وبحسب صحيفة السوداني، فإن النيابة حجزت كل قطع الأراضي التي تخص رموز النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)