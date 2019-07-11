التاريخ: 11-يوليو-2019 فى : حوادث 17 مشاهدة Advertisements في يوم 2/7/2019 قام سائق إحدى العربات بدهس أحد الأشخاص بأم درمان وقام بنقله لإحدى المستشفيات الأمدرمانية ولاذ سائق العربة بالفرار فيما فاضت روح الشخص لبارئها عندها تم تدوين بلاغ بقسم شرطة المرور دائرة الاختصاص بأم درمان وعند وصول البلاغ لشعبة مباحث مرور ولاية الخرطوم تحرك أفرادها بقيادة النقيب شرطة أمين رئيس شعبة المباحث وقام أفراد الشعبة بمراقبة الكاميرات المنتشرة بالشوارع والمحلات التجارية، وبمراقبة دقيقة لكاميرات التصوير تمكنت شعبة مباحث مرور ولاية الخرطوم من الوصول للمتهم بحسب صحيفة الدار، وهو طالب جامعي قام بقيادة سيارة والدته مما أدى لوقوع الحادث وقد أقر المتهم بارتكابه للحادث وفي لحظتها تم اقتياد الطالب الجامعي الشاب لمكتب شعبة مباحث مرور ولاية الخرطوم وبحوزته العربة التي كان يقودها وبعد إجراءات التحري معه تم تحويل البلاغ لقسم مرور أم درمان لمواصلة ومتابعة التحقيق اللازم حول الحادث المروري الذي أدى لرحيل أحد الأشخاص بأم درمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالب جامعي يدهس أحد الأشخاص ويهرب والشرطة تتمكن من القبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.