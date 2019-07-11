مناوي وجبريل يصلان الخرطوم للتوقيع علي المسودة

كشفت مصادر عن وصول رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي إلى الخرطوم، فيما ينتظر أن يكون رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم في البلاد اليوم.

وذلك لحضور مراسم توقيع اتفاق السلطة المدنية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وبحضور عددا من القادة من ضمنهم الرئيس الجنوبي الفريق سلفاكير ميارديت، والرئيس التشادي إدريس دبي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بجانب وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات ومصر.وفإن مناوي سيكون ممثلاً بالجبهة الثورية في المجلس السيادي

