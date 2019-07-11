انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية.. وهذه حصيلة الضحايا

أفادت معلومات بانفجار سيارة مفخخة في مقبرة الهواري في مدينة بنغازي الليبية، وتزامن التفجير مع تشييع اللواء في الجيش الليبي خليفة المسماري، وهو القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وأفادت صفحة "مرصد ليبيا" بنجاة اللواء ونيس بوخمادة، وعدد من قيادات القوات الخاصة المشاركين في مراسم تشييع المسماري.

وأكدت مصادر طبية ليبية سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة فى مقبرة الهوارى خلال تشييع جنازة اللواء خليفة المسمارى القائد السابق للقوات الخاصة الليبية.