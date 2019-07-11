وأفادت صفحة "مرصد ليبيا" بنجاة اللواء ونيس بوخمادة، وعدد من قيادات القوات الخاصة المشاركين في مراسم تشييع المسماري.
وأكدت مصادر طبية ليبية سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى فى تفجير انتحارى بسيارة مفخخة فى مقبرة الهوارى خلال تشييع جنازة اللواء خليفة المسمارى القائد السابق للقوات الخاصة الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي الليبية.. وهذه حصيلة الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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