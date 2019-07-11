وترتبط نيفي ونيلي كولستين، من هولندا، من خلف الرأس، وبقيتا طوال الـ 18 عامًا الماضية ملتصقتين؛ بسبب استحالة فصلهما؛ لأنهما تشتركان في شريان حيوي.
وأُخبرت والدتهما، التي لم تكشف عن هويتها، أثناء المخاض أن طفلتيها ستكونان ملتصقتين من الرأس، وتوقع الأطباء وفاة الطفلتين بعد الولادة بفترة قصيرة، وإذا نجتا، فمن المتوقع أن يصارعن قبل الموت في سن العاشرة.
وقالت العائلة إنهما غير قادرتين على الانفصال؛ لأنهما تتشاركان في شريان رئيسي في الرأس، يبقيهما على قيد الحياة.
وبعد تقدمهما في السن، اعترف التوأم أنهما لا ترغبان في الانفصال على أي حال، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.
وأنشأ التوأم قناة على ”يوتيوب“ وصفحة عبر ”إنستغرام“؛ لزيادة الوعي بحالتهما وإظهار مدى كونهما أكثر من مجرد ”فتاتين من ذوات الإعاقة“.
وقالت نيللي: ”عندما كنا حديثتي الولادة، ظن الجميع أننا سنموت، لكننا هنا الآن، نحن في الثامنة عشرة من العمر، ونقف راسختين على أقدامنا الأربعة“.
يُعتقد أن لوري وجورج شابيل، المولودين في عام 1961، هما أطول توأم ملتصق على قيد الحياة، حيث يبلغان من العمر 57 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر توأم ملتصق يتحدى توقعات الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.