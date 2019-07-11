وقالت الهيئة (مؤسسة رسمية تتولى الإشراف على المنافذ الحدودية مع دول الجوار) في بيان، إنه ”تم تبادل رفات الحرب بإشراف مديرية استلام وتسليم الشهداء في مديرية حقوق الإنسان، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، وبحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر“.
وأشار البيان إلى أن الرفات تضمن ”21 معلومة الهوية، و23 مجهولة، تم العثور عليها بعمليات حفر مشتركة بين الجانبين في محافظتي البصرة وميسان“.
وخاض البلدان الجاران حربًا عنيفة امتدت 8 سنوات، خلفت نحو مليون قتيل من الجانبين، بحسب إحصاءات غير رسمية، وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.
ويتم تبادل الرفات بموجب اتفاق بين البلدين برعاية منظمة الصليب الأحمر الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسلم إيران رفات 44 عسكريًا قتلوا في حرب الثمانينيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.