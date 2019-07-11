وول ستريل جورنال: السعودية تتجه لإسقاط الولاية على النساء

كشفت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية تخطط هذا العام لتخفيف القيود على سفر النساء ليتم دون إذن ولي الأمر، في خطوة ضمن مساعي إسقاط قانون الولاية المثير للجدل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سعودية مطلعة، لم تحدد هويتها، قولها إن الخطة ستنهي قوانين الوصاية المتعلقة بسفر الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، مما يسمح لهم بمغادرة البلاد دون موافقة أحد أفراد الأسرة الذكور.

وحاليًا، تحتاج النساء في مختلف الأعمار والذكور الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.

وبحسب المصادر، سينهي النهج الجديد قوانين مماثلة معمولًا بها في المملكة وتتطلب موافقة ولي الأمر، مثل الزواج ومغادرة السجن وحتى ترك مراكز الرعاية.

ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد الأسرة المالكة في السعودية على دراية بالخطة، قوله إنه ”ليس هناك شك في أن القيادة والحكومة والشعب يريدون رؤية هذا النظام قد تغير، النقاش الحالي يدور حول كيفية تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن دون إثارة ضجة“.