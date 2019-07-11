”كوبرا“ تقتل مروضها في مصر

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن ”الشاب توفي عقب تعرضه للعض من ثعبان الكوبرا في مدينة جمصة“.
وذكر المصدر، أن المتوفى ترك وراءه طفلين توأم لم يتجاوزا الخامسة من العمر.
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يذكر أن ”الشهاوي“ اقتحم عالم السيرك من خلال تقديم فقرة القوة الخارقة، وسرعان ما لجأ إلى عرض ترويض الزواحف السامة، وهو يتعامل مع هذا النوع الخطر من الثعابين السامة منذ فترة.
وتعد مهنة (الرفاعي) أي مروض الثعابين، من المهن الرائجة في مصر لكنها محفوفة بالمخاطر، وهي عادة ما يتوارثها الأبناء عن أجدادهم.
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