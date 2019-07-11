العودة للكتابة.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:*

** عزيزي القارئ نعود للكتابة بعد توقف طويل كان بسبب الدكتاتورية التي مارسها المجلس العسكري بإيقاف النت

** نعود للكتابة عبر الوسائط الإلكترونية والمريخ كبير البلد يحرز بطولة النخبة دون هزيمة وبتعادل وحيد مع نده الهلال وهذا إنجاز يحسب للمدرب ابراهيم حسين ابراهومة الذي استطاع أن يهيئ اللاعبين نفسيا وان يتجاوز كل محطات الإحباط وكل المشكلات التي تسبب فيها مجلس الفشل مجلس علي اسد و الصادق مادبو و ابراهومة الآن يعاني من تباطؤ المجلس الفاشل في دفع مستحقاته ودفع مستحقات كثير من اللاعبين ولا يستطيع توفير جنيه واحد للتسجيلات ونخشي ان يخرج الاحمر من مولد التسجيلات بدون حمص بعد أن كوش الهلال علي كل اللاعبين المبرزين في الساحة والغريبة ان الاخ علي اسد مازال يؤكد شرعية المجلس الفاشل وما نحمده له هجومه الكاسح علي رفيق دربه سابقا آدم سوداكال

** لو كان هنالك مجلس إدارة مسئول في المريخ ويعرف تاريخ وقيم ومبادئ المريخ لاصدر قرارا بشطب سيف تيري فورا ولعاقب بكري المدينة قبل أن يعاقبه الاتحاد العام

** المريخ أحرز بطولة الدوري الممتاز بدون بكري المدينة وسيف تيري ومحمد عبدالرحمن والمسيرة لن تتوقف

** الصادق شلش كان أسوأ لاعبي المريخ في مباراة القمة الاخيرة فشل في الاستفادة من اي كرة وصلته ولم يكن في كامل لياقته وافتقدنا سرعته واختراقاته ويليه في السؤ احمد آدم والتاج يعقوب وصلاح نمر كان بطلا حتي لحظة خروجه والتش لعب مباراة كبيرة وابو عشرين كان في الموعد والنعسان حرك الملعب بعد دخوله بديلا لشلش لكنه أطاح بفرصة سهلة

** ضربة الجزاء التي كانت سببا في الهجوم علي حكم القمة صديق الطريفي من إعلام الهلال لم تكن صحيحة بشهادة الخبراء والمختصين الا واحد يريد أن يكسب تعاطف جماهير الهلال

** الهلال وصيف الدوري الممتاز لم يكن سيئا أمام نده المريخ وأطاح أفراد خط هجومه بفرص سهلة

** ضيق الوقت تسبب في إلغاء منافسة كأس السودان وضاعت بطولة علي المريخ

** قرار لجنة الاستئنافات العليا بقبول استئناف نادي الموردة وهبوط ودهاشم من الدرجة الممتازة يؤكد أن لجنة المسابقات جاهلة بالقانون او ان هنالك خلل في القانون وعموما نرجو أن تنستر الموردة في السنترليق وندين بشدة تصرفات بعض المورداب مع رجالات اللجنة المنظمة وتصرفات مسئول نادي ودهاشم مع رجالات اللجنة المنظمة أيضا

** الرحمة والمغفرة للاخ امين ذكي لاعب الهلال السابق فقيد الرياضة وأمين كانت تجمعني به علاقة حميمة وكان شديد التواضع ويحترم الصغير والكبير وكلنا يعرف تاريخه الكروي ويكفي لقب نجم النجوم والذي أستحقه عن جدارة بعد تألقه مع منتخب الوطن في البطولة العربية التي أقيمت في القاهرة عام ٦٦

** عاجل الشفاء لحارس مرمي المريخ والسودان كابتن عبد العزيز عبدالله وساتحدث عن عبدالعزيز بتوسع في مرة قادمة باذن الله فالجيل الحالي لا يعرف عزيز ولا جكسا ولا بشارة ولا حسبو الصغير والكبير

** الرياضيون كانوا اوفياء للاخ الراحل عمر فرح رئيس اتحاد الكاملين في عهدها الذهبي وكانوا حضورا في حفل زفاف كريمته وكان علي رأس الحضور د كمال شداد ومحمد الشيخ مدني ود معتصم جعفر ورجل مدني القوي عبدالمنعم عبدالعال وكان مهرجان للوفاء لرجل قدم الكثير لكرة القدم …الرحمة والمغفرة لعمر فرح

** تلفزيون السودان وإذاعة هنا ام درمان لم يواكبا الثورة الظافرة حتي الان خاصة التلفزيون الذي مازال في ضلاله القديم

** التلفزيون والإذاعة في حاجة الي ثورة تقتلع كل كوادر العهد البائد ..تلفزيون وإذاعة مستقلان تماما بعيدان تماما عن اي تدخلات حكومية

** ظهير أيسر الخرطوم الوطني مكانه المريخ والمريخ في حاجة الي مهاجم أجنبي وظهير ايمن وايسر واعود بالتفاصيل غدا

** كامل الترحيب بالاخ اللواء عادل حسين بلال معتمدا للعاصمة الوطنية

امدرمان والأمنيات بالتوفيق في المشوار الصعب وسنكون سندا له باذن الله

** في الأخبار ان اشرف الكاردينال سيعود للخرطوم نهاية هذا الاسبوع ليضع حدا لكل الجدل الذي أثير حول عودته والكاردينال مازال يدفع لوحده ولن يقبل ابدا بتوقف مسيرة الهلال

** الاخ جمال الوالي طرح مبادرة جادة تهدف لإنقاذ المريخ بذهاب مجلس الفشل وللأسف قال أحدهم

هذه مؤامرة في في شكل مبادرة وهذا الاحدهم جبان لم يزكر اسمه

** جيتا تايب يا حليلك والفؤاد ملكوه غيرك

** آخر دبوس

** كيف نقتلع مجلس الفشل المريخي من جزوره

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