- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• تسجيلات السنة دي غريبة.
• الاندية ما عندها نفس تسجل.
• التسجيلات عامله زي الزول البيأكل في حاجة وهو مجبور عليها.
• زي عرس غطي قدحك.
• او كمان زي ما بتريد مرتك وما بتنزل ليك نهائي بس انت قاعد معاها عشان اولادك.
• الحكاية شنو .. والحصل شنو.
• حتي الجماهير زاتها ما متابعة تسجيلات السنة دي.
• فرق من زمان.
• بتتذكروا مكاتب اتحاد الكرة زمان كانت عامله كيف.
• مش التسجيلات كانت شهر كامل.
• الجماهير كانت بتعسكر قدام مكاتب التسجيلات الفترة دي كلها.
• تجي من الصباح .. وترجع بعد ما الغفير يطلع سريرو في حوش مكاتب الاتحاد.
• هسي تجي ماشه قدام الاتحاد العام عادي.
• في السنوات الماضية كانت بتشهد صراع شرس بين القمة.
• مطاردات وأحيانا بتصل لدرجة الدخول في اشتباكات.
• عشان كان في نجوم بستاهلوا كدا.
• حتي الصحف كانت بتوزع اكتر خلال التسجيلات.
• الناس عايزه تتابع افلام الآكشن دي.
• الصراع الشرس دا كان بتفجر قبل نهاية الدوري.
• وبستمر طيلة فترة التسجيلات.
• وآخر يوم في التسجيلات دا يوم تاريخي.
• البلد كلها بتنتظر ظهور اللاعب الضجة.
• حتي حركة المرور كانت بتتعطل كمان.
• وبحصل كمان زيادة في اعداد الجماهير.
• دا كلو أصبح من الماضي.
• حاليا وبسبب تراجع المستوى أصبح هناك شح في المواهب.
• عشان كدا اختفي الصراع الشهير بين القمة.
(صمت اخير) ..
• حتي التسجيلات أصبح ما عندها طعم.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيلات بدون نفس ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.