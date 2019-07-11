تسجيلات بدون نفس ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• تسجيلات السنة دي غريبة.

• الاندية ما عندها نفس تسجل.

• التسجيلات عامله زي الزول البيأكل في حاجة وهو مجبور عليها.

• زي عرس غطي قدحك.

• او كمان زي ما بتريد مرتك وما بتنزل ليك نهائي بس انت قاعد معاها عشان اولادك.

• الحكاية شنو .. والحصل شنو.

• حتي الجماهير زاتها ما متابعة تسجيلات السنة دي.

• فرق من زمان.

• بتتذكروا مكاتب اتحاد الكرة زمان كانت عامله كيف.

• مش التسجيلات كانت شهر كامل.

• الجماهير كانت بتعسكر قدام مكاتب التسجيلات الفترة دي كلها.

• تجي من الصباح .. وترجع بعد ما الغفير يطلع سريرو في حوش مكاتب الاتحاد.

• هسي تجي ماشه قدام الاتحاد العام عادي.

• في السنوات الماضية كانت بتشهد صراع شرس بين القمة.

• مطاردات وأحيانا بتصل لدرجة الدخول في اشتباكات.

• عشان كان في نجوم بستاهلوا كدا.

• حتي الصحف كانت بتوزع اكتر خلال التسجيلات.

• الناس عايزه تتابع افلام الآكشن دي.

• الصراع الشرس دا كان بتفجر قبل نهاية الدوري.

• وبستمر طيلة فترة التسجيلات.

• وآخر يوم في التسجيلات دا يوم تاريخي.

• البلد كلها بتنتظر ظهور اللاعب الضجة.

• حتي حركة المرور كانت بتتعطل كمان.

• وبحصل كمان زيادة في اعداد الجماهير.

• دا كلو أصبح من الماضي.

• حاليا وبسبب تراجع المستوى أصبح هناك شح في المواهب.

• عشان كدا اختفي الصراع الشهير بين القمة.

(صمت اخير) ..

• حتي التسجيلات أصبح ما عندها طعم.