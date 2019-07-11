رفع الإيقاف الأولمبي عن وزير الرياضة الروسي السابق موتكو

واستبعدت اللجنة الأولمبية الدولية في الخامس من ديسمبر 2017 موتكو، من "أي مشاركة في كافة دورات الألعاب الأولمبية في المستقبل"، كجزء من الإيقاف الذي فرض على روسيا بداية من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ 2018، بسبب ما أسمته "التلاعب الممنهج في نظام مكافحة المنشطات" في أولمبياد 2014، التي أقيمت في مدينة سوتشي في جنوب روسيا.
وشغل موتكو منصب وزير الرياضة الروسي بين العامين 2012 و2016، وتم تعيينه في مايو 2018 في منصب نائب رئيس الوزراء.
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