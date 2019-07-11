قفزة مفاجئة في أسعار الذهب بمصر

قفزت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، بالسوق المحلية بشكل مفاجئ، ليرتفع سعر الغرام نحو 11 جنيها مرة واحدة، مقارنة بمستوياتها أمس، نتيجة ارتفاع سعر الخام العالمي.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، إن سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 655 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 644 جنيها أمس.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 561 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 إلى 749 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيها.

وعالميا، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي، مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.