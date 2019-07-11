بعد إثارتها جدلا في السعودية.. رانيا يوسف ترد

ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف على منتقديها في السعودية ، بعد تصريحاتها بشأن إسقاط الولاية عن النساء في المملكة.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات لموقع "إرم نيوز" إن هناك حالة تربص بها في حالة تعبيرها عن رأيها أو ظهورها بشكل معين، مشيرة إلى أن حريتها الشخصية ملك لها.

ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف على منتقديها في السعودية، بعد تصريحاتها بشأن إسقاط الولاية عن النساء في المملكة.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات لموقع "إرم نيوز" إن هناك حالة تربص بها في حالة تعبيرها عن رأيها أو ظهورها بشكل معين، مشيرة إلى أن حريتها الشخصية ملك لها.