ظريف: إيران رفضت مقترح ماكرون لخفض التوتر

ونقلت إذاعة ”فردا“ قول ظريف خلال حديثه عن اجتماع عقده مع المبعوث الفرنسي إيمانويل بون بالعاصمة طهران: ”مبعوث ماكرون قدم اقتراحًا لخفض التوتر لكن يتم قبوله“.
وأضاف ظريف: ”قلنا للمبعوث الفرنسي ما دامت الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران مستمرة ولم تتوقف، فلا تتوقعوا منا أن نتوقف عن اتخاذ إجراءاتنا“، في إشارة إلى خفض التعهدات في الاتفاق النووي.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي وصل طهران أمس، واجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
وقال إيمانويل بون خلال لقائه مع علي شمخاني: ”لم آت إلى إيران كوسيط ولا أحمل أي رسالة من الولايات المتحدة إلى طهران“.
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