استقبال الأبطال ينتظر منتخب بنين رغم عدم تحقيق أي فوز في بطولة أمم أفريقيا

غادرت بنين منافسات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم أمس الأربعاء من دون الفوز بأي مباراة، لكن تشكيلة الفريق ستعود للبلاد لتلقى معاملة الأبطال عقب الخروج من دور الثمانية للبطولة أمام السنغال الأكثر شهرة.

وحقق منتخب بنين إحدى كبرى المفاجآت في كأس الأمم الافريقية بعد أن أطاح بالمغرب من دور 16، ولو كان ذلك من خلال ركلات الترجيح، وأبقى على السنغال بعيدة عن مرماه لمدة 70 دقيقة في دور الثمانية قبل أن يخسر بهدف إدريسا جانا.

وقال ستيف موني مهاجم بنين ”لدينا مشاعر متباينة لأننا كنا نشعر بأن بوسعنا بلوغ الدور قبل النهائي“.

”نحن فخورون في جانب لكن وعلى الجانب الآخر، فإن اعتقادنا هو أنه كان بوسعنا أن نمضى لأبعد من ذلك“.

وتنافس بنين في كأس الأمم الافريقية للمرة الرابعة في تاريخها وخسرت ثماني من بين تسع مباريات في النسخ الثلاث السابقة أعوام 2004 و2006 و2010 وتعادلت في المباراة التاسعة.

وكان هذا السجل يعني أن بنين لن تحصل على الفرصة الكافية في مجموعة قوية تضم أيضا الكاميرون حاملة اللقب وغانا المنافسة الأساسية على اللقب.

لكن بنين نجحت في التعادل مع الثنائي القوي ومع غينيا بيساو وجمعت ثلاث نقاط لتشق طريقها لدور 16 كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث قبل أن تتسبب في هزة عنيفة في البطولة بعد أن استغلت مساندة الحظ لها لتدفع مباراتها أمام المغرب، أحد المرشحين للفوز باللقب، نحو وقت إضافي وتتأهل على حسابه لدور الثمانية بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.

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وأدى هذا الانتصار إلى إشعال الاحتفالات في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب القارة والتي لم تعاصر أي نجاح سابق.

لكن السنغال أثبتت على ملعب 30 يونيو أنها منافسة عصية على بنين.

وقال المدافع أوليفييه فيردون، الذي قام بالتحامات مهمة ليبقي المهاجم السنغالي ساديو ماني وبقية زملائه في الفريق بعيدا قبل أن يطرد قبل ثماني دقائق على النهاية، للصحفيين ”كانت رحلة عظيمة ومن المؤسف أن نتوقف هنا“.

”يمكننا أن نرحل ونحن نشعر بالكثير من الفخر رغم خروجنا. يمكننا أن نبقي رؤوسنا عالية. لو كنت قد أخبرتنا قبل البطولة بأننا سنبلغ دور الثمانية، لكنا جميعا قد سجلنا هذا من قبيل الذكرى“.

”هذه النتائج تعود لبعض التفاصيل الصغيرة. هكذا هو الحال عند المستويات المتقدمة من المنافسة. لكننا سنتعلم وهذه الخبرة ستجعلنا ننضج أكثر“.