وفاة والدة الفنان مروان خوري

ويبدو أن مرض والدة خوري الشديد هو ما منعه من إقامة حفله في الساعات الأخيرة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“ مساء الأربعاء: ”أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصًا الذين حجزوا لحفلة الجمعة الـ 12 من يوليو في منتجع L’Arc بمغدوشة“.
وبرر مروان ذلك قائلًا: ”عدم تمكني من إحياء الحفل في وقته، وتأجيله إلى موعد آخر يعلن عنه في حينه، وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكرًا لكم لتفهّمكم“.
ونعت الفنانة إليسا رحيل والدة خوري إذ قالت عبر ”تويتر“: ”فقدان الأم ما بيتعوّض والخسارة أكيد كبيرة، الله يرحمها وإن شالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالي“.
يذكر أن آخر أعمال المطرب مروان خوري أغنية ”دقوا ع الخشب“ والتي تعاون فيها مع المطرب حسين الجسمي.
على صعيد آخر يعمل مروان هذه الفترة على اختيار عدد من الأغاني السينجل، ليقوم بطرحها خلال الأسابيع المقبلة احتفالًا بموسم الصيف.
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