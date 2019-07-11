بعد استشهاد عنصر من القسام.. فصائل فلسطينية تهدد إسرائيل برد عنيف

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، بأن الشاب محمود أحمد صبري الأدهم استشهد متأثراً بإصابته نتيجة قصف الاحتلال نقطة للضبظ الميداني التابع لكتائب القسام صباح اليوم.
وأعلنت كتائب القسام في بيان لها أن الاحتلال تعمد إطلاق النار على أحد مجاهديها أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور وأنها تجري فحصاً وتقييماً للجريمة وأنها لن ”تمر مرور الكرام“ وسيتحمل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي.
وقالت مصادر إسرائيلية، اليوم، إن ”حماس تخلي مراصدها على الحدود وكذلك قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي تنسحب من المكان، خوفًا من الرد على استشهاد أحد عناصر الضبط الميداني التابع للقسام“.
وبشكل مفاجئ، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس نيران أسلحتها تجاه مجموعة من عناصر ما يسمى ”الضبط الميداني“ لفصائل المقاومة شمال شرق بيت حانون، ما أدى لإصابة الأدهم الذي أعلن عن استشهاده لاحقاً.
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