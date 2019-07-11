(قوى التغيير) تشدد على حق المجلس التشريعي المرتقب في وضع القوانين الانتقالية

التاريخ: 11-يوليو-2019
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أكدت (قوى الحرية والتغيير)، حق المجلس التشريعي الانتقالي الذي سيتم تشكيله بناءً على الاتفاق بينها والمجلس العسكري، في التشريع وسن القوانين وتعديلها خلال الفترة الانتقالية.
وقال القيادي بـ(قوى الحرية والتغيير) د. حسن عبد العاطي بحسب صحيفة الجريدة أمس، (لا يوجد مجلس تشريعي دون صلاحيات تشريعية)، وشدد على أن للمجلس التشريعي المرتقب كافة الصلاحيات لتشريع قوانين تخص الفترة الانتقالية، ومنها تعديل القانون الجنائي وإلغاء أو تعديل القوانين المقيدة للحريات.
وأضاف (أي حديث عن عدم وجود صلاحيات للمجلس التشريعي في سن قوانين، يخدم الإبقاء على الدولة العميقة ولا يساعد في تفكيكها)، ولفت إلى أن المجلس التشريعي المرتقب يشرع فيما يخص الفترة الانتقالية وليست له صلاحية البرلمان المنتخب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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