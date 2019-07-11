شاهد بالفيديو.. الفيلم المشوق (الساعات الأخيرة للرئيس البشير في الحكم) يرويها شاهد عيان وشخصيات بارزة

انتجت قناة العربية فيلماً وثائقياً مشوقاً عن الساعات الأخيرة للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن أحمد البشير. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الفيلم الذي حمل اسم (البشير: الساعات الأخيرة) قد حقق نسبة مشاهدات عالية على اليوتيوب فاقت ال 366 ألف مشاهدة. ويستند الفيلم على رواية شاهد عيان عايش عمر البشير خلال ساعاته الأخيرة كرئيس للسودان, وتدور أحداث الفيلم الفعلية في نطاق زمني قدره 15 ساعة ونصف. يبدأ الفيلم في تمام الساعة من يوم العاشر من أبريل 2019، وذلك بوجبة غداء مضطربة تناولها البشير، وينتهي في تمام الساعة من اليوم التالي حين تم إبلاغه بعزله بعد أدائه صلاة الفجر. Advertisements Video Player ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تحدث في الفيلم شخصيات بارزة مثل الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة وجلال الدين الشيخ الطيب نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني وعماد سيد أحمد سكرتير الرئيس البشير إضافة للصحفي الطيب مصطفي والقيادي بالحرية والتغيير د. محمد ناجي الأصم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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