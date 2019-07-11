( الثورية ) تسحب مفاوضها من اجتماع أديس

كشف نائب رئيس الجبهة الثورية للشؤون السياسية مكتب الداخل أحمد الدفينة ، عن سحب الجبهة الثورية لممثلها بعد انطلاقة اجتماعها مع قوى الحرية والتغيير بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، قال الدفينة أن اجتماع الجبهة الثورية بقوى الحرية والتغيير رغم أنه يأتي في اطار ترتيبات التسوية السياسية بالبلاد ، الا أن القضايا التي تتمسك بها قوى الحرية والتغيير هي بخلاف القضايا الجوهرية التي تتمسك بها الجبهة الثورية والمتمثلة في قضايا الحرب والسلام والهامش .

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )