سخط على (العسكري) بعد ظهور (فيديوهات وصور) لـ(مجزرة فض الاعتصام) 

التاريخ: 11-يوليو-2019
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تصدر هاشتاق يتعلق بـ(توثيق مجزرة القيادة العامة) الذي أطلقه نشطاء أمس، منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعادة خدمة الإنترنت، وقابل المغردون مقاطع الفيديو والصور التي توثق لمجزرة 29 رمضان الماضي، باستنكار، وتسببت تلك الصور والمقاطع في ظهور تيار معارض للتسوية السياسية مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع العنف الذي مورس ضد النساء، حيث تحاصر قوات ترتدي زي الدعم السريع، امرأة عشرينية وتجبرها على قول (عسكرية)، وهي ترتعد خوفاً من محاولات فرد يرتدي زي الشرطة الاعتداء عليها بالضرب بـقدمه (الشلوت)، بينما يبرز الفيديو محاولات اثنين أو ثلاثة ممن يرتدون زي الدعم السريع حمايتها.
وعلق القيادي بقوى الحرية والتغيير أمجد فريد بحسب صحيفة الجريدة، على جرائم التاسع والعشرين من رمضان، بمنشور على الفيس بوك، بالقول: (لا يمكن التبرير أو التغاضي عن أية انتهاكات حدثت أو تحدث لأي سوداني بأية حجة).
وأشار أمجد إلى أن الهدف الأساسي من الاتفاق مع المجلس العسكري هو فتح الباب أمام تأسيس دولة حقوق يسودها حكم القانون، وأوضح أن الطريق إلى ذلك لا يمر إلا عبر تحقيق العدالة في كل الانتهاكات التي وقعت ومنع حدوثها مرة أخرى.
وخلقت تلك المقاطع تياراً مناهضاً للاتفاق قبل أجراء عملية تحقيق نزيهة وشفافية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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