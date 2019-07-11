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ايقاف الاستثمارات التركية بالبحر الأحمر

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يوليو-2019

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ايقاف الاستثمارات التركية بالبحر الأحمر

كشف والي البحر الأحمر المكلف ، اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج ، عن ايقاف الاستثمارات التركية بالولاية خاصة الموجودة بمدينة سواكن ، بجانب عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الأخرى بالولاية ، وعزا الفراج في حوار له ايقاف تلك الاستثمارات بسبب التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي ، بجانب الاضطرابات الأمنية خلال الفترة الماضية .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ربط الوالي عودة تلك الاستثمارات الأجنبية بعد مراجعة العقود والاتفاقيات والأهداف التي من أجلها قامت تلك الاستثمارات ، خاصة وأن العقود والاتفاقيات تحتاج لاعادة نظر على حد تعبيره .

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365 )

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