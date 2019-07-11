التاريخ: 11-يوليو-2019
9 مشاهدة
كشف والي البحر الأحمر المكلف ، اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج ، عن ايقاف الاستثمارات التركية بالولاية خاصة الموجودة بمدينة سواكن ، بجانب عدد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية الأخرى بالولاية ، وعزا الفراج في حوار له ايقاف تلك الاستثمارات بسبب التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي ، بجانب الاضطرابات الأمنية خلال الفترة الماضية .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ربط الوالي عودة تلك الاستثمارات الأجنبية بعد مراجعة العقود والاتفاقيات والأهداف التي من أجلها قامت تلك الاستثمارات ، خاصة وأن العقود والاتفاقيات تحتاج لاعادة نظر على حد تعبيره .
الخرطوم (أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر ايقاف الاستثمارات التركية بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.