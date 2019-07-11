مناوي وجبريل في الخرطوم

التاريخ: 11-يوليو-2019
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علمت مصادر بوصول رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي فجر أمس إلى الخرطوم، فيما ينتظر أن يكون رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم في البلاد مساء أمس وذلك لحضور مراسم توقيع اتفاق السلطة المدنية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وكشفت المصادر أن عدداً من قيادات المعارضة ستصل للبلاد خلال ساعات، فيما تأكد حضور كل من رئيس دولة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت، والرئيس التشادي إدريس دبي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بجانب وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات ومصر.
وبحسب صحيفة الأخبار فإن مناوي سيكون ممثلاً بالجبهة الثورية في المجلس السيادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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