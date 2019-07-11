ساطع الحاج : تأجيل التوقيع لتقول الحركات المسلحة كلمتها

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو اللجنة الفنية المشتركة لصياغة مسودة الاتفاق بين ” التغيير ” و” العسكري ” ساطع الحاج ، عن ارجاء حفل التوقيع النهائي على الوثيقة لحين اجازتها من قبل طرفي التفاوض ، ونفى وجود أي خلاف أو ملاحظات حول الوثيقة ، وأكد أن التأخر لمسائل قانوني وليست سياسية .

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وبحسب صحيفة الصيحة قال الحاج في حوار له أن الوثيقة تمثل الحركات المسلحة رغم تحفظها عليها ،لجهة أن هذه الحركات شاركت في عملية التفاوض وفقاً لممثليها وأوضح أنه تم ارخاء التوقيع النهائي على الوثيقة حتى تقول الحركات المسلحة كلمتها حولها ، والنظر في تعديلاتها وقال : ” في تقديري يجب أن يتم ارجاء التوقيع على الوثيقة حتى تقول الحركات المسلحة رأيها ، ولا أعتقد أن هناك اشكالاً في انتظارها ، واذا كانت هناك تعديلات يرونها فيجب أن تؤخذ في الاعتبار ” .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )