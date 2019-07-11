شاهد بالصورة.. الصحفي هيثم كابو  يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتزيين (كوشة) فرحه بعبارة (مدنيااو)

أكمل الصحفي السوداني الشهير هيثم كابو مراسم زواجه الذي قام بتأجيله أكثر مرة وذلك بسبب حزنه على شهداء الوطن. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد استجاب كابو لمطالب والدته وزملائه وقام بإكمال مراسم الزواج بإحدى صالات العاصمة السودانية الخرطوم, وبحضور قيادات الحرية والتغيير وزملائه الصحفيين وأصدقائه المطربين. Advertisements ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد لفت الصحفي اللامع أنظار رواد مواقع التواصل بعد أن قام بتزيين (كوشة) الفرح بعبارة (مدنيااو) الشهيرة والتي كان ينادي بها الشارع السوداني كمطلب بتعيين حكومة مدنية. ويشير محرر موقع النيلين إلى أن كابو كان من أبرز الصحفيين السودانيين الذين قادوا الثورة من أمام القيادة العامة, وهو ما كلفه الاعتقال إبان فترة الثورة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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