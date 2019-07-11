حمدوك جاهز لتولي أي منصب في حكومة الكفاءات

أكد مقربون من الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله حمدوك، أن ما تم نشره في بعض الصحف والوسائط الإلكترونية، حول اعتذاره عن تولي منصب رئيس الوزراء، أن أي منصب آخر ذي صلة بالشأن الاقتصادي، غير صحيح.

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وقال مصدر مقرب من حمدوك بحسب صحيفة الأخبار، إن الأخير أبلغه بأنه جاهز لتقديم كل معارفه وخبراته وعلاقاته من أجل وطنه السودان، وأنه لم يعتذر عن أي عرض قدم له لتولي أي منصب في حكومة الكفاءات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)