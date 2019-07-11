اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حمدوك جاهز لتولي أي منصب في حكومة الكفاءات

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-يوليو-2019

93 مشاهدة

حمدوك جاهز لتولي أي منصب في حكومة الكفاءات

أكد مقربون من الخبير الاقتصادي الدولي عبد الله حمدوك، أن ما تم نشره في بعض الصحف والوسائط الإلكترونية، حول اعتذاره عن تولي منصب رئيس الوزراء، أن أي منصب آخر ذي صلة بالشأن الاقتصادي، غير صحيح.

Advertisements

 

وقال مصدر مقرب من حمدوك بحسب صحيفة الأخبار، إن الأخير أبلغه بأنه جاهز لتقديم كل معارفه وخبراته وعلاقاته من أجل وطنه السودان، وأنه لم يعتذر عن أي عرض قدم له لتولي أي منصب في حكومة الكفاءات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك جاهز لتولي أي منصب في حكومة الكفاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا