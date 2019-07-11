ادارة سجن كوبر ترفض تحويل المعتقلين السياسيين للنيابة

رهنت ادارة سجن كوبر الاتحادي تحويل المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق ، الى النيابات للتحقيق معهم ، بصدور توجيه مباشر من المجلس العسكري الانتقالي ، لادارة السجن .

فيما ناشدت أسر بعض المعتقلين المجلس العسكري ، باطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة .

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وبحسب صحيفة الصيحة دعت أسرة مدير مدينة البشير الطبية ، د. كمال عبد القادر ، ادارة سجن كوبر الى الامتثال لتوجيهات رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، بتحويل المعتقلين للنيابات للتحقيق مهعم . وقالت الأسرة أمس أن ادارة سجن كوبر رفضت طلب النيابة بتحويلهم .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )