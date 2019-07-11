تنفيذ حكم الإعدام على قاتل المعلمة (أروى)

التاريخ: 11-يوليو-2019
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نفذت سلطات سجن مدني حكم الإعدام على المدان بقتل المعلمة (أروى بلال) داخل منزلها بمنطقة بانت شرق رفاعة ولاية الجزيرة بعد أن صدر ضده حكم الإعدام وتم تأييده في جميع مراحل التقاضي.
ويذكر في تفاصيل الحادثة بحسب صحيفة الدار، أن المتهم نفذ جريمته البشعة في حق المعلمة التي تسكن بالقرب من منزله وفر هارباً إلى دولة جنوب السودان وبواسطة مباحث ولاية الجزيرة بعد ارتكاب الجريمة تم القبض على المتهم بعد تسليمه من دولة جنوب السودان وأقر بجريمته وقام بتمثيلها وسجل اعترافاً قضائياً وقدم للمحاكمة تحت طائلة المادة 130.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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