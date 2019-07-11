والتقطت عدسات الكاميرا صورا لماني، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يقدم على لفتة إنسانية رائعة، قبيل انطلاق مباراة السنغال والبنين، التي أقيمت أمس على أرضية ملعب "الدفاع الجوي" في القاهرة، وانتهت بفوز "أسود التيرانغا" بهدف نظيف.
وظهر الدولي السنغالي قبل انطلاق المباراة، وهو يربط "خيط" حذاء أحد الأطفال المتطوعين في البطولة، في لفتة رائعة، نالت إعجاب الجماهير المصرية.
وأكد ماني من خلال هذه اللقطة وأدائه في المباراة، أنه لم يتأثر ولم يعر أي اهتمام لتهديدات الساحر البنيني، الذي توعد بإصابته بأزمة قلبية في حال مشاركته في مباراة السنغال وبنين.
كانت هذه تفاصيل خبر في ليلة تهديده بالموت.. ماني يخطف قلوب المصريين بلفتة إنسانية رائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.