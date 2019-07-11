وتدل المعلومات الأولية على أن سبب الحريق قد يعود إلى انفجار، فيما تحدث شهود عيان عن وجود عمود من النيران يبلغ ارتفاعه 50 مترا في مكان الحادث.
من جهتها أفادت خدمة الطوارئ المحلية بإصابة 11 شخصا على الأقل بجروح مختلفة جراء الحريق، مضيفة أن مساحة الحريق تتجاوز حاليا 800 متر مربع.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 11 شخصا جراء حريق كبير في محطة الطاقة الحرارية بضواحي موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.