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إصابة 11 شخصا جراء حريق كبير في محطة الطاقة الحرارية بضواحي موسكو

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اندلع اليوم الخميس حريق كبير في محطة غاز الضغط العالي الواقعة في أراضي محطة الطاقة الحرارية "سيفيرنايا" بمدينة ميتيشي، بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتدل المعلومات الأولية على أن سبب الحريق قد يعود إلى انفجار، فيما تحدث شهود عيان عن وجود عمود من النيران يبلغ ارتفاعه 50 مترا في مكان الحادث.

من جهتها أفادت خدمة الطوارئ المحلية بإصابة 11 شخصا على الأقل بجروح مختلفة جراء الحريق، مضيفة أن مساحة الحريق تتجاوز حاليا 800 متر مربع.

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